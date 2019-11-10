Россия и Китай собираются получать вещества в неизвестных науке состояниях

10 ноября 2019 11:29 (UTC+04:00)

Специалисты России и Китая планируют при помощи сверхмощных лазерных установок в ходе совместных экспериментов получать вещества в неизвестных современной науке состояниях. Об этом сообщил в воскресенье президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы запустили более активное сотрудничество еще по одному направлению: в Шанхае открылась совместная российско-китайская лаборатория по сверхмощным лазерам, - сказал он по итогам визита в КНР. - Это еще раз доказывает, что по созданию сверхмощных лазерных систем, при осуществлении исследований, касающихся взаимодействия лазерного излучения с веществом, РФ и Китай друг другу интересны".

Академик отметил, что КНР занимает лидирующие позиции в области лазеров сверхвысокой мощности. Сергеев напомнил, что китайские ученые создали установку с импульсной мощностью 5 ПВт и теперь ведут работу над еще одной, в 10 ПВт.

"Совместный интерес к развитию новой лаборатории подогревается тем, что у России и Китая есть проекты создания лазеров еще большей мощности, - добавил ученый. - В Китае это установка SEL с мощностью 100 ПВт в Институте оптики и механики КАН (Академия наук Китая), а в России - лазер XCELS с мощностью 200 ПВт в Институте прикладной физики РАН. Это будут самые мощные и самые яркие источники света в мире".

По его словам, Россия и Китай обладают комплементарными технологиями и планируют проводить в совместной лаборатории исследования по конкретным экспериментальным направлениям, помогать друг другу реализовывать эти два проекта.

"Когда они будут завершены, начнутся важные исследования с этими источниками: интенсивность излучения будет такой, что в лабораторных условиях мы будем получать вещество в совершенно новых, неизвестных состояниях, которые, может быть, существуют где-то в недрах звезд", - пояснил Сергеев.

Академик уточнил, что даже в вакууме, в присутствии мощного излучения от сверхмощных лазеров может происходить генерация вещества и антивещества, например, рождение сверхплотной электрон-позитронной плазмы. Глава РАН подчеркнул, что новые фундаментальные результаты, которые ученым двух стран удастся получить, могут быть использованы на практике в медицине, в материаловедении, в ускорительной и ядерной технике.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Эрдоганом
Россия 01:05
Эрдоган и Путин подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
Турция 9 ноября 22:27
В Китае научились предотвращать самоубийства через интернет
Китай 9 ноября 19:40
МИД: Урегулирование карабахского конфликта находится в центре внимания президента РФ
Нагорно-карабахский конфликт 9 ноября 14:23
В США рассчитывают подписать соглашение по первому этапу переговоров с Китаем к концу года
США 9 ноября 02:17
Путин 9 ноября проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Турция 8 ноября 22:22
Лента новостей
Иран назвал выполнение ЕС обязательств по ядерной сделке единственным путем ее спасения
Другие страны 12:52
Президент Ирана объявил об открытии месторождения нефти с запасами более 50 млрд баррелей
Другие страны 12:26
Медики объяснили опасность пассивного отдыха
Другие страны 12:24
Instagram начнет скрывать лайки под постами американских пользователей со следующей недели
Другие страны 12:02
Азербайджанские дзюдоистки выиграли золотые медали в Камеруне
Общество 11:53
В Афганистане ликвидировали командира талибов, убившего местных судей
Другие страны 11:20
Евросоюз выделит 1 трлн евро на защиту климата
Европа 11:01
В центре Нью-Йорка установили 23-метровую рождественскую ель
США 10:53
Самолет АЗАЛ совершил вынужденную посадку в Гяндже
Экономика 10:43