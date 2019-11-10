Россия и Китай собираются получать вещества в неизвестных науке состояниях

Специалисты России и Китая планируют при помощи сверхмощных лазерных установок в ходе совместных экспериментов получать вещества в неизвестных современной науке состояниях. Об этом сообщил в воскресенье президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы запустили более активное сотрудничество еще по одному направлению: в Шанхае открылась совместная российско-китайская лаборатория по сверхмощным лазерам, - сказал он по итогам визита в КНР. - Это еще раз доказывает, что по созданию сверхмощных лазерных систем, при осуществлении исследований, касающихся взаимодействия лазерного излучения с веществом, РФ и Китай друг другу интересны".

Академик отметил, что КНР занимает лидирующие позиции в области лазеров сверхвысокой мощности. Сергеев напомнил, что китайские ученые создали установку с импульсной мощностью 5 ПВт и теперь ведут работу над еще одной, в 10 ПВт.

"Совместный интерес к развитию новой лаборатории подогревается тем, что у России и Китая есть проекты создания лазеров еще большей мощности, - добавил ученый. - В Китае это установка SEL с мощностью 100 ПВт в Институте оптики и механики КАН (Академия наук Китая), а в России - лазер XCELS с мощностью 200 ПВт в Институте прикладной физики РАН. Это будут самые мощные и самые яркие источники света в мире".

По его словам, Россия и Китай обладают комплементарными технологиями и планируют проводить в совместной лаборатории исследования по конкретным экспериментальным направлениям, помогать друг другу реализовывать эти два проекта.

"Когда они будут завершены, начнутся важные исследования с этими источниками: интенсивность излучения будет такой, что в лабораторных условиях мы будем получать вещество в совершенно новых, неизвестных состояниях, которые, может быть, существуют где-то в недрах звезд", - пояснил Сергеев.

Академик уточнил, что даже в вакууме, в присутствии мощного излучения от сверхмощных лазеров может происходить генерация вещества и антивещества, например, рождение сверхплотной электрон-позитронной плазмы. Глава РАН подчеркнул, что новые фундаментальные результаты, которые ученым двух стран удастся получить, могут быть использованы на практике в медицине, в материаловедении, в ускорительной и ядерной технике.

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