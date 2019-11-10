Президент Ирана объявил об открытии месторождения нефти с запасами более 50 млрд баррелей

10 ноября 2019 12:26 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани объявил об обнаружении в стране крупного нефтяного месторождения на юго-западе страны, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации иранского президента, запасы открытого нефтяного поля оцениваются в 53 млрд баррелей сырой нефти.

Выступая на митинге в городе Йезд, Роухани уточнил, что обнаруженное месторождение находится в юго-западной иранской провинции Хузестан. Площадь нефтяного поля составляет 2,4 тыс. кв. км.

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