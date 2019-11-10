Иран направил Саудовской Аравии и Бахрейну предложение о сотрудничестве по безопасности

10 ноября 2019 14:11 (UTC+04:00)

Иранская сторона направила в Бахрейн и Саудовскую Аравию детали "Ормузской мирной инициативы", посвященной сотрудничеству в сфере региональной безопасности. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"План "Ормузской мирной инициативы", ранее представленный в ООН президентом Ирана Хасаном Роухани, в подробностях был направлен в ряд заинтересованных стран, включая Бахрейн и Саудовскую Аравию", - цитирует его агентство Fars. По словам представителя МИД, "Иран получил в ответ положительную реакцию".

Мусави не уточнил, каким еще странам было направлено сообщение с деталями инициативы, и не привел подробности ответа представителей этих государств.

23 сентября Роухани призвал все страны Персидского залива поддержать инициативу Ирана по обеспечению безопасности судоходства в регионе. 25 сентября он представил проект "Ормузская мирная инициатива" на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам президента, "коалиция будет создана на базе принципов и задач ООН при условии диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране заявили, что пока не приняли решение о выходе из ДНЯО
Другие страны 13:29
Иран назвал выполнение ЕС обязательств по ядерной сделке единственным путем ее спасения
Другие страны 12:52
Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
Арабские страны 09:41
Saudi Aramco объявит цену размещения акций в IPO 5 декабря
Арабские страны 04:30
Аракчи назвал сфабрикованными все данные о ядерном досье Ирана
Ядерная программа 9 ноября 22:04
Тегеран не будет добиваться обладания ядерным оружием
Ядерная программа 9 ноября 20:41
Лента новостей
В Бангладеш четыре человека погибли из-за циклона "Бульбуль"
Другие страны 14:25
Али Керимли и Джамиль Гасанли зарабатывают на борьбе против своей страны
Политика 13:54
Число жертв беспорядков в Ираке достигло 301
Другие страны 13:51
Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений
Другие страны 13:40
В Иране заявили, что пока не приняли решение о выходе из ДНЯО
Другие страны 13:29
В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах
Другие страны 13:12
Иран назвал выполнение ЕС обязательств по ядерной сделке единственным путем ее спасения
Другие страны 12:52
Президент Ирана объявил об открытии месторождения нефти с запасами более 50 млрд баррелей
Другие страны 12:26
Медики объяснили опасность пассивного отдыха
Другие страны 12:24