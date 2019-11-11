Крупнейший профсоюз Боливии призывает Моралеса уйти с поста президента

Боливийский профсоюз рабочих (БПР) считает необходимой отставку президента республики Эво Моралеса, если это успокоит ситуацию в стране. Об этом заявил в воскресенье секретарь крупнейшего профсоюза Боливии Хуан Карлос Уарачи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если это решение успокоит народ, мы со стороны БПР призываем президента взять на себя ответственность и подать в отставку", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Unitel.

Ранее профсоюз выступал в поддержку Моралеса.

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