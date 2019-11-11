Моралес заявил, что его попытались незаконно арестовать

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его пытаются арестовать, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудник полиции публично объявил, что ему поручено исполнить незаконный ордер на мой арест. Кроме того, группы преступников напали на мой дом. Переворот подрывает верховенство закона", — написал Моралес в Twitter.

Ранее министр здравоохранения Габриэла Монтаньо сообщила, что полиция Боливии намерена задержать Моралеса. Позже об этом же сообщил оппозиционер Луис Фернандо Камачо.

Вместе с тем, командующий боливийской национальной полицией Юрий Кальдерон опроверг информацию о существовании ордера на арест Моралеса и членов правительства. По его словам, правом выдачи таких ордеров обладает прокуратура, а не служащие или руководство полиции, которая исполняет такие приказы.

"Есть запрос генпрокурора... на расследование и задержание предполагаемых исполнителей и соучастников нарушения избирательного законодательства", - уточнил командующий. По этому дело ранее было арестовано руководство боливийского ЦИК.

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