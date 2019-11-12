Аргентина отрицает, что укрывает экс-министра внутренних дел Боливии

Аргентина отрицает, что экс-министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро, ушедший в отставку вместе с президентом страны Эво Моралесом, укрывается на территории посольства страны в Ла-Пасе. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении посольства Аргентины в Боливии.

Ранее издание Clarin и источник РИА Новости в аргентинском МИД сообщили, что бывший министр находится под защитой посольства.

"Аргентинское посольство в Боливии информирует, что Карлос Ромеро не укрывается на территории дипмиссии", - отмечается в сообщении в Facebook.

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть переходит к оппозиционной вице-спикеру сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.

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