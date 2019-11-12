Биржевые индексы в США выросли на ожиданиях позитивных новостей о соглашении с КНР

Индекс биржи Nasdaq во вторник утром вырос до исторического максимума - 8514 пунктов, индекс S&P 500 также достиг максимума - 3103 пункта, свидетельствуют данные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Промышленный индекс Dow Jones после начала торгов вырос на 0,95% - до 27 775 пунктов.

Комментируя ситуацию на рынке, руководитель аналитического департамента компании CMC Markets Майкл Хьюсон отметил газете The Wall Street Journal, что позитивная динамика отражает надежды участников рынка на выработку американо-китайского соглашения по торговле.

"Ощущается осторожный оптимизм по поводу того, что мы услышим от президента Дональда Трампа какие-то достаточно благоприятные оценки", - сказал он. имея в виду ход торговых переговоров с КНР.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита пока не названы. В качестве возможных мест встречи Си Цзиньпина и Трампа американские источники называли штаты Аляску и Гавайи.

В пятницу глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в интервью Национальному общественному радио США заявлял, что Соединенные Штаты могут отложить введение новых таможенных пошлин на продукцию из Китая, запланированных на 15 декабря. Наварро добавил, что Вашингтон при этом "не намерен отменять действующие на данный момент тарифы" на китайскую продукцию.

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