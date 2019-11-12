Власти США освободили от торговых пошлин более 30 товаров из Китая

12 ноября 2019 21:50 (UTC+04:00)

Власти США временно освободили от торговых пошлин 36 китайских товаров, данные меры в отношении которых были введены в сентябре 2018 года. Это следует из официального уведомления, размещенного в понедельник в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом уведомлении объявляется о решении торгового представителя США удовлетворить некоторые запросы об исключении [ряда товаров из-под действия пошлин]", - говорится в документе. Как отмечается в сообщении, при принятии этого решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.

Исключения будут действовать до 7 августа 2020 года. В число товаров, освобожденных от пошлин, попали некоторые виды напольных покрытий, несколько наименований тканей, поводки и ошейники для собак, велосипедные спидометры и другая китайская продукция. Пошлины в размере 10% были введены в их отношении в сентябре прошлого года, 10 мая текущего года ставка была повышена до 25%.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита пока не названы. В качестве возможных мест встречи Си Цзиньпина и Трампа американские источники называли штаты Аляску и Гавайи.

В пятницу глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в интервью Национальному общественному радио NPR США заявлял, что Соединенные Штаты могут отложить введение новых таможенных пошлин на продукцию из Китая, запланированных на 15 декабря. Наварро добавил, что Вашингтон при этом "не намерен отменять действующие на данный момент тарифы" на китайскую продукцию.

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