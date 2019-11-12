Трамп и Макрон провели телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили Сирию, Иран, вопросы торговли, а также саммит НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Два лидера подтвердили свое намерение продолжать координацию по Сирии. Они также выразили беспокойство в связи с шагами Ирана по развитию его ядерной программы. Президент Трамп также подчеркнул важность обеспечения равных условий для американских компаний", - говорится в сообщении. Кроме того, президенты поделились своими ожиданиями от предстоящей встречи "с партнерами в Лондоне в следующем месяце" на саммите НАТО.

Беседа состоялась в понедельник. Макрон по итогам разговора сообщил в Twitter, что встретится с Трампом перед саммитом НАТО.

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