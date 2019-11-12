Трамп: США и Китай близки к сделке в рамках первого этапа торговых договоренностей

Власти США и Китая могут в ближайшее время заключить соглашение в рамках первого этапа урегулирования споров о торговле. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Говоря о китайской стороне, он отметил: "Они ужасно хотят заключить сделку". "Именно мы решаем, хотим ли мы ее заключить или нет, - продолжил Трамп. - Мы близки к этому. Значительный первый этап в торговых договоренностях с Китаем может быть реализован. Это может произойти скоро".

"Но мы согласимся на сделку только, если она будет выгодна для США, наших рабочих и наших прекрасных компаний", - добавил Трамп.

11 октября президент США заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита пока не названы.

На прошлой неделе глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что США могут отложить введение новых таможенных пошлин на продукцию из Китая, запланированных на 15 декабря. Наварро добавил, что Вашингтон при этом "не намерен отменять действующие на данный момент тарифы" на китайскую продукцию.

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