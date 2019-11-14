Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Индонезии

Землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано в четверг недалеко от побережья Индонезии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 169 км к востоку от города Манадо с населением около 452 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 60 км.

Как отмечает агентство Reuters, Агентство метеорологии, климата и геофизики Индонезии объявило угрозу цунами. Информации о пострадавших и разрушениях к настоящему моменту не поступало.

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