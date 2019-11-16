Пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии

Пять человек погибли в результате столкновений в департаменте Кочабамба в Боливии, десятки ранены, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Все жертвы погибли от огнестрельных ранений.

При этом, как сообщает издание, полиция заявляет, что не применяла оружие, только химические средства для разгона демонстрантов, и заявляет о том, что в данной ситуации виновны военные. Кроме того, правоохранители заявили, что сами протестующие также были вооружены.

Протесты в Кочабамбе проходили против временного президента Боливии Жанин Аньес.

На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.

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