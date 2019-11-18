И.о. главы Боливии отменила поездку по стране из-за информации о готовящемся покушении

Правительство Боливии получило информацию о том, что некая преступная группа готовит покушение на жизнь исполняющей обязанности президента республики Жанин Аньес. Как сообщил в понедельник министр внутренних дел южноамериканской страны Артуро Мурильо, в связи с поступившими данными и. о. главы государства отменила запланированную поездку по стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[У нас есть сведения о том, что] преступная группа хочет совершить покушение на [и.о.] президента, и поэтому сегодня нам пришлось отменить ее поездку на малую родину. Было очень сложно убедить [и.о.] президента не ездить в департамент Бени, потому что ее жизнь в опасности, [но] это касается национальной безопасности", - цитирует слова Мурильо местное информационное агентство Agencia Boliviana de Informacion.

Других деталей, касающихся подготовки покушения, глава МВД не привел. Расположенный на севере Боливии департамент Бени, откуда родом Аньес, в понедельник отмечает 177 лет с момента своего образования.

В Боливии 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал занимавший на тот момент пост президента Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от президента уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

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