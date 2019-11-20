В Кабуле рядом с российским посольством убили афганского политолога

Афганский политолог Вахид Модждах был убит неизвестными рядом с посольством России в Кабуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил представитель местного МВД Насрат Рахими.

"Около 17.00 (местное время) политолог Вахид Модждах (Vahid Mojdah) был убит… рядом с российским посольством в Кабуле. Полиция ведет расследование", - заявил собеседник агентства.

Телеканал Tolo News сообщает, что политолог был застрелен двумя неизвестными, проезжавшими мимо на мотоцикле.

Во время правления в Афганистане радикального движения "Талибан" (1996-2001 годы) Модждах занимал один из руководящих постов во внешнеполитическом ведомстве талибов.

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