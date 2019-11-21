Финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции в США

21 ноября 2019 07:57 (UTC+04:00)

Адвокаты финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, обвиняемой в мошенничестве в США, подали в суд заявление с призывом к канадскому правительству немедленно прекратить попытку экстрадиции их клиентки в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в четверг CTV News.

Представитель Huawei Canada говорит, что апелляция была подана 13 ноября. В ней утверждается, что попытки экстрадировать Мэн Ваньчжоу "не могут соответствовать стандартам двойной уголовной ответственности, предусмотренным канадским законом об экстрадиции".

Уточняется, что согласно этому закону, для экстрадиции человека в другую страну, преступление, в котором он обвиняется, должно быть признано преступлением в обеих странах.

Финдиректор, дочь основателя компании Huawei, была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу США, а позже отпущена под залог.

В США ее обвиняют в мошенничестве и нарушении американских санкций в отношении Ирана. Канада также ввела санкции против Ирана. Однако адвокаты Мэн Ваньчжоу заявляют, что канадские санкции, действовавшие на момент ее ареста, не были эквивалентны американским.

Кроме того, они утверждают, что нет доказательств того, что кто-либо понес убытки из-за предполагаемых действий Мэн Ваньчжоу. Отмечается, что понесенный ущерб является необходимым условием для уголовного обвинения по статье мошенничество в Канаде.

Процесс по экстрадиции Мэн Ваньчжоу должен начаться в январе.

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