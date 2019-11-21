Партия Моралеса представит нового кандидата на пост президента Боливии

21 ноября 2019 21:21 (UTC+04:00)

Партия сторонников Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) заявила, что на следующих выборах выдвинет новую пару кандидатов на пост президента и вице-президента взамен Моралеса и Гарсии, а также не станет предлагать свои кандидатуры членов Высшего избирательного суда, который исполняет в Боливии функции центрального избирательного комитета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У "Движения к социализму" будут другие кандидаты в президенты и вице-президенты... мы победим их (политических противников, правые силы Боливии) в Высшем избирательном суде, состав которого они сами выберут или предложат", - заявил депутат MAS Генри Кабрера в интервью каналу Unitel.

По словам Кабреры, который не назвал конкретных имен, в рядах партии после отъезда Моралеса появились новые лидеры, которые заменят ушедших в отставку президента и вице-президента.
Депутат добавил, что партия не станет предлагать собственные кандидатуры членов Высшего избирательного суда и уверена в победе.

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