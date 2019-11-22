Более 200 тысяч человек протестуют в Колумбии, власти призывают к миру

Около 207 тысяч человек принимают участие в акциях протеста в Колумбии, беспорядками охвачен ряд крупных городов страны, президент и правительство призывают граждан к миру, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В целом участники маршей провели мирный протест, в этих мирных маршах приняли участие около 207 тысяч человек", - заявила журналистам министр внутренних дел Нанси Гутьеррес, видео выступления опубликовано в Twitter колумбийской полиции.

Заявление министра противоречит информации, поступающей из различных регионов страны, и словам директора национальной полиции Оскара Атеортуа, который сообщил о задержанных в беспорядках правонарушителях и раненых полицейских. "Двадцать два человека задержаны за нарушение общественного порядка ... ранены 28 полицейских", - сказал Атеортуа, выступая после Гутьеррес.

Согласно последней информации СМИ, манифестации закончились в Картахене, Медельине и Кали, однако продолжаются в столице и других городах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.