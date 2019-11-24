В Чили неизвестные в ходе акции протеста ограбили банк

24 ноября 2019 03:28 (UTC+04:00)

Отделение одного из чилийских банков на окраине Сантьяго было ограблено в ходе очередных антиправительственных выступлений. Преступники забрали из хранилища примерно 150 млн песо (порядка $190 тыс.), $16 тыс., €3,8 тыс. и две единицы огнестрельного оружия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета El Comercio.

По данным властей, злоумышленники использовали кислородные резаки, чтобы проникнуть в здание. Кроме того, было зарегистрировано еще по меньшей мере пять нападений на магазины и два поджога торговых центров.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Жертвами насилия в ходе беспорядков стали более 20 человек, свыше 2,3 тыс. получили травмы.

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