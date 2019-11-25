13 человек погибли в ходе антиправительственных демонстраций в Ираке

25 ноября 2019 00:39 (UTC+04:00)

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 150 получили ранения в воскресенье на юге Ирака в ходе столкновений протестующих с полицией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press .

Представители руководства страны назвали минувший день "одним из худших" за все время антиправительственных демонстраций на юге страны, продолжающихся уже около двух месяцев.

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. За время беспорядков погибли более 320 человек, жертвы есть среди как демонстрантов, так и сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тысяч человек.

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