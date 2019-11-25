Число погибших при крушении самолета в ДРК возросло до 29 человек

25 ноября 2019 02:35 (UTC+04:00)

Число погибших в результате крушения небольшого самолета авиакомпании Busy Bee в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29, еще 16 человек пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Actualite.

Ранее портал сообщил, что самолет типа Dornier-228 потерпел крушение через три минуты после взлета. Первоначально сообщалось о шести погибших, однако позже Actualite сообщил, что на месте крушения было обнаружено 24 тела.

По обновленной информации портала, спасатели извлекли из-под обломков 29 тел, при этом семеро погибших были членами одной семьи. Сообщается, что все пострадавшие были направлены в больницы.

Конголезская компания Busy Bee организует регулярные и чартерные рейсы, а также проводит медицинские эвакуации на востоке ДРК.

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