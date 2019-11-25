Власти Колумбии начали национальный диалог после массовых протестов

25 ноября 2019 04:25 (UTC+04:00)

Президент Колумбии Иван Дуке после трех дней многотысячных протестов запустил национальный диалог для определения социальной политики государства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня в доме правительства мы с избранными мэрами начинаем большой национальный диалог, чтобы оценить конъюнктуру и срочные потребности городов и муниципалитетов", - написал Дуке в Twitter.

В акциях протеста в Колумбии с четверга по субботу приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью и экономической политики.

Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.

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