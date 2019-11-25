Власти Колумбии начали национальный диалог после массовых протестов

Президент Колумбии Иван Дуке после трех дней многотысячных протестов запустил национальный диалог для определения социальной политики государства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня в доме правительства мы с избранными мэрами начинаем большой национальный диалог, чтобы оценить конъюнктуру и срочные потребности городов и муниципалитетов", - написал Дуке в Twitter.

В акциях протеста в Колумбии с четверга по субботу приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью и экономической политики.

Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.

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