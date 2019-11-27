В Непале 18 человек погибли после падения автобуса с обрыва

По меньшей мере 18 человек погибли, 13 получили ранения различной степени тяжести при падении автобуса с обрыва в центральном Непале. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет в среду газета Kathmandu Post.

По данным правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке горной дороги, и машина упала в ущелье с высоты около 500 метров. Почти все погибшие скончались от полученных травм прямо на месте.

Большинство пострадавших к настоящему времени доставлены в больницы.

Спасательные работы на месте ДТП продолжаются, информирует издание.

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