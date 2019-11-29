Суд Бразилии отменил ордер на арест экс-президента Парагвая Картеса

29 ноября 2019 22:42 (UTC+04:00)

Бразильский суд удовлетворил в пятницу ходатайство защиты бывшего президента Парагвая Орасио Картеса об отмене предварительного заключения, отменив таким образом международный ордер на его арест, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Защита Картеса добилась того, чтобы обвиняемый участвовал в судебном процессе, находясь на свободе", - говорится в материале издания Última Hora.

Ранее в ноябре федеральный суд Рио-де-Жанейро выдал ордер на задержание бывшего президента Парагвая в рамках антикоррупционного расследования Lava Jato ("Автомойка"), касающегося крупного коррупционного скандала в нефтяной компании Petrobras.

По информации СМИ, Картес помог скрывать активы и бежать от правосудия одному из главных фигурантов дела Дарио Мессеру, который был арестован полицией в июле. Мессер считается центральной фигурой в схеме по вымоганию и отмыванию денег на сумму в 1,6 миллиарда долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экс-президента Бразилии Лулу да Силва приговорили к 17 годам тюрьмы
Другие страны 28 ноября 04:28
В Азербайджане определились победители по бразильскому джиу-джитсу (ФОТО)
Спорт 27 ноября 15:54
Пятна нефти в Бразилии достигли штата Рио-де-Жанейро
Другие страны 24 ноября 02:18
Бразилия завершила ратификацию соглашения о защите космических технологий США
Другие страны 21 ноября 05:51
Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1", Квят финишировал 10-м
Другие страны 18 ноября 06:08
Бразилия и Китай ведут переговоры о создании зоны свободной торговли
Другие страны 14 ноября 04:49
Лента новостей
Джонсон пообещал наказать причастных к нападению на Лондонском мосту
Европа 23:11
В Турции проведена операция против террористической организации РПК
Турция 23:01
Рафаэль Бенитес согласится возглавить "Арсенал" с зарплатой не ниже €14 млн в год
Спорт 22:31
В районе "зеленой зоны" в Багдаде упала ракета
Арабские страны 22:11
Лондонская полиция будет усиленно патрулировать улицы после инцидента
Европа 22:00
Цена нефти Brent опустилась на 5%
Энергетика 21:51
Трамп намерен встретиться с Макроном на саммите НАТО
США 21:41
Мэр Лондона призвал горожан сплотиться перед лицом терроризма
Европа 21:14
Трамп не планирует отдельной встречи с Эрдоганом на саммите НАТО
Турция 21:04