Суд Бразилии отменил ордер на арест экс-президента Парагвая Картеса

Бразильский суд удовлетворил в пятницу ходатайство защиты бывшего президента Парагвая Орасио Картеса об отмене предварительного заключения, отменив таким образом международный ордер на его арест, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Защита Картеса добилась того, чтобы обвиняемый участвовал в судебном процессе, находясь на свободе", - говорится в материале издания Última Hora.

Ранее в ноябре федеральный суд Рио-де-Жанейро выдал ордер на задержание бывшего президента Парагвая в рамках антикоррупционного расследования Lava Jato ("Автомойка"), касающегося крупного коррупционного скандала в нефтяной компании Petrobras.

По информации СМИ, Картес помог скрывать активы и бежать от правосудия одному из главных фигурантов дела Дарио Мессеру, который был арестован полицией в июле. Мессер считается центральной фигурой в схеме по вымоганию и отмыванию денег на сумму в 1,6 миллиарда долларов.

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