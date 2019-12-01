Силовики ликвидировали семь участников нападения на полицейских на севере Мексики

Мексиканские силовики в воскресенье уничтожили семь участников субботнего нападения на полицейских в муниципалитете Вилья-Унион в штате Коауила на севере Мексики. Об этом говорится в обнародованном заявлении правительства региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они убегали по дороге... ведущей в муниципалитет Анауак в штате Нуэво-Леон", - указывается в документе. У преступников были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовки, боеприпасы и три автомобиля.

Атаку в районе Вилья-Унион устроили члены преступного сообщества "Картель северо-востока". В ходе нее были убиты 10 предполагаемых боевиков наркокартеля и четыре стража порядка, еще шесть полицейских получили ранения.

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