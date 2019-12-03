В пожаре на фабрике в столице Судана погибли 26 человек

3 декабря 2019 21:59 (UTC+04:00)

Число погибших в результате сильного пожара на фабрике по производству керамики в суданской столице Хартуме увеличилось с 24 до 26. Пострадали более 130 человек, среди них - рабочие из Бангладеш. С травмами и ожогами различной степени тяжести они были доставлены в больницы, передает Trend со сылкой на ТАСС.

На предприятии, расположенном в промышленной зоне на севере столицы, из-за утечки газа взорвался резервуар, в котором находилось около 20 тонн голубого топлива, возник сильный пожар. Огонь перекинулся на другие фабрики, расположенные по соседству. Взрывной волной был причинен серьезный ущерб близлежащим строениям, сгорело несколько грузовиков. Здание фабрики выгорело полностью.

К настоящему моменту огонь удалось локализовать. По предварительным данным, причиной произошедшего стало несоблюдение норм безопасности, а также хранение в цехе горючих материалов, воспламенение которых способствовало стремительному распространению пожара.

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