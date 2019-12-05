Руководство ЦБ Аргентины подало в отставку

5 декабря 2019 01:34 (UTC+04:00)

Президент Центрального банка Аргентины Гидо Сандлерис в среду подал заявление об отставке с 10 декабря, когда завершится мандат действующего президента республики Маурисио Макри. Вместе с ним свои посты покинут его заместители Густаво Канонеро и Вероника Раппопорт, сообщил портал Todo Noticias, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В большинстве стран мира сроки полномочий руководства Центробанков не совпадают с мандатами [исполнительной] власти. В Аргентине же, согласно традиции, новое правительство назначает новых руководителей ЦБ", - приводит портал объяснение главы регулятора. По его словам, будущее правительство столкнется с такими проблемами, как инфляция, государственный долг и переговоры с Международным валютным фондом (МВФ). На этот счет Сандлерис, занимающий должность главы ЦБ с сентября 2018 года, посоветовал будущему правительству "набраться терпения", поскольку чиновники организации "любят следовать бюрократическим процедурам".

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму stand by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Аргентина начала переговоры с США по пошлинам на сталь
Другие страны 3 декабря 02:33
Избранный президент Аргентины намерен отказаться от кредита МВФ
Другие страны 27 ноября 00:23
Аргентина отзывает 17 "политических" послов
Другие страны 23 ноября 00:57
Марадона вернулся на пост главного тренера аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима"
Спорт 22 ноября 06:14
В Аргентине пять человек погибли при пожаре на сахарном заводе
Другие страны 21 ноября 13:12
Протестующие в Чили напали на резиденцию посла Аргентины
Другие страны 13 ноября 06:20
Лента новостей
В США заявили, что еще не принимали решений о создании ракет средней и меньшей дальности
США 02:17
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
Другие страны 01:56
Экс-президента США Джимми Картера выписали после очередной госпитализации
США 01:12
Взрыв газа произошел в жилом здании на горнолыжном курорте в Польше
Европа 00:52
Пять террористов РПК сдались ВС Турции
Турция 00:39
В Одессе более 20 человек пострадали при пожаре в колледже
Другие страны 00:18
Страны Евросоюза в Совбезе ООН выразили обеспокоенность очередными ракетными пусками КНДР
Европа 00:03
Число погибших при обрушении автомобильного тоннеля в Китае возросло до 12
Китай 4 декабря 23:50
При обстреле Алеппо погибли 10 человек
Арабские страны 4 декабря 23:29