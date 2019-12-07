На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

7 декабря 2019 06:39 (UTC+04:00)

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны. Об этом сообщил в пятницу президенту латиноамериканского государства Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору генеральный директор предприятия Октавио Ромеро Оропеса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить вам, господин президент, наличие гигантского месторождения объемом в 500 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории 3P", - цитирует Оропесу на своем сайте газета EL UNIVERSAL. Pemex назвала это открытие самым важным из всех, которые были сделаны на юге страны с 1987 года.

В мае этого года Лопес Обрадор объявил о подписании соглашения c тремя крупными банками для частичного рефинансирования долга Pemex. Ранее глава государства неоднократно заявлял, что будет уделять особое внимание развитию нефтедобывающей отрасли страны. Он обещал инвестировать в нее несколько миллиардов долларов и вывести добычу на уровень в 2,5 млн баррелей в сутки.

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