Торговый центр в Каракасе эвакуировали из-за подозрительного предмета

8 декабря 2019 04:18 (UTC+04:00)

Власти венесуэльской столицы приняли решение провести эвакуацию всех сотрудников и посетителей торгового центра из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом в субботу сообщила газета El Nacional, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, речь идет о ТЦ "Метро центр", который расположен на проспекте Баральт в Каракасе. Отмечается, что на место уже прибыли сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (СЕБИН).

Власти пока никак не комментировали инцидент.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Паттайе около 400 человек эвакуировали из загоревшегося отеля
Другие страны 6 декабря 08:28
В Венесуэле произошло масштабное отключение электричества
Другие страны 3 декабря 05:15
Мадуро заявил, что Колумбия и США готовят провокации на границе с Венесуэлой
Другие страны 30 ноября 04:33
Вокзал в Париже эвакуировали после обнаружения подозрительной сумки
Европа 30 ноября 01:53
У США нет "плана Б" по Венесуэле, заявили в Госдепе
США 27 ноября 22:59
Венесуэльские дипломаты покинули Боливию
Другие страны 18 ноября 08:35
Лента новостей
Американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду
США 04:44
Нетаньяху предложил провести прямые выборы премьера в Израиле
Израиль 03:57
МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на $5,5 млрд сроком на три года
В мире 03:32
Моралес возглавит штаб своей партии на выборах президента Боливии
Другие страны 03:07
"Ювентус" проиграл "Лацио" и потерпел первое поражение в сезоне
Спорт 02:45
В Бордо 16 человек помещены под стражу по подозрению в подготовке нападений на полицейских
Европа 02:22
В Мексике пять человек погибли из-за утечки аммиака из автоцистерны
Другие страны 01:51
Глава Пентагона не исключил отправки новых военных в Сирию
США 01:30
Израильские военные сбили две ракеты, выпущенных из сектора Газа
Израиль 01:07