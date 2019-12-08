КНДР сообщила об успешном проведении важного испытания на космодроме

Академия оборонных наук КНДР успешно провела "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Седьмого декабря 2019 года во второй половине дня на космодроме Сохэ было проведено крайне важное испытание. Академия оборонных наук КНДР представила результаты успешного проведения этого важного испытания Центральному комитету Трудовой партии КНДР. Результаты этого испытания в скором будущем в очередной раз могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР", - говорится в сообщении ЦТАК.

В этот день, 7 декабря, лидеры США и Республики Корея Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин провели первые за семь месяцев получасовые телефонные переговоры, детально обсудив различные пути по достижению прогресса в деле установления мира на Корейском полуострове. Они отметили необходимость проведения в ближайшее время консультаций на высшем уровне и согласились созваниваться в любой момент, когда это потребуется.

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