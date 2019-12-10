В Афганистане при обстреле со стороны талибов погибли пять полицейских

По меньшей мере пять сотрудников полиции погибли, 21 полицейский и четыре гражданских пострадали в ходе минометного обстрела со стороны боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере Афганистана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Пажвак.

Минометному обстрелу в понедельник вечером подверглись районное управление полиции и жилой дом, сообщил представитель полиции Инамуддин Рахмани. Анонимный источник рассказал агентству Пажвак, что в это время в районном управлении проходила встреча сотрудников полиции и разведывательных структур.

"Талибан" взял на себя ответственность за атаку.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.

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