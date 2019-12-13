Колумбийские повстанцы подорвали автомобиль, ранив троих солдат

Армия Колумбии сообщила в четверг о нападении повстанцев с заминированным автомобилем, в результате которого были ранены трое солдат, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Двенадцатого декабря около полудня в муниципалитете Кубара сработали взрывные устройства в автомобиле, по-видимому, это совершили члены комитетов Эрнесто Че Гевары и Марты Сесилии Пабон из организованной вооруженной группировки Eln", - говорится в сообщении Восьмой дивизии Армии Колумбии, опубликованном в Twitter.

Согласно гипотезам, которые публикуют местные СМИ, автомобиль должен был атаковать расположенную неподалеку военную базу, однако взорвался раньше времени.

Раненые военные доставлены в местные больницы, об их состоянии не сообщается.

Армия национального освобождения Колумбии Eln состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.