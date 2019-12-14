Власти Колумбии запустили сайт для принятия предложений от граждан по волнующим вопросам

Власти Колумбии в пятницу запустили интернет-платформу, с помощью которой граждане страны смогут предлагать свои идеи и предложения правительству в рамках проведения общенационального диалога. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил колумбийский президент Иван Дуке.

"Идея заключается в том, что это открытая и постоянная платформа, где идеи, которыми вы делитесь, могут дойти до модераторов <...> Это поможет нам выстроить коллективную работу по вопросам, которые очень волнуют граждан", - заявил Дуке, чьи слова приводит его пресс-служба.

Глава Колумбии отметил, что с помощью этого сайта граждане смогут "поделиться [с властями] своими предложениями, своими идеями и своими размышлениями по различным темам".

21 ноября по всей Колумбии прошли акции протеста против социальной и экономической политики правительства страны. По данным МВД, в них приняли участие 207 тыс. человек. В некоторых городах мирные манифестации переросли в столкновения с полицией. Силовики применяли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Власти отдельных населенных пунктов ввели комендантский час. По последним данным, в стычках погибли четыре человека, 273 получили ранения.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил о готовности начать общенациональный диалог с различными секторами общества.

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