У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7

14 декабря 2019 10:55 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в субботу в Тихом океане у берегов Вануату. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 391 км к северу от столицы Вануату города Порт-Вила (около 36 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 2 км.

Данных об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступало.

Республика Вануату - небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды к северо-востоку от Австралии.

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