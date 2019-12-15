Сомневающиеся в смерти основателя криптобиржи клиенты потребовали его эксгумации

Тело основателя канадской криптобиржи QuadrigaCX может быть эксгумировано в рамках расследования обстоятельств его смерти, которого требуют клиенты биржи, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как напоминает the Independent, основавший QuadrigaCX в Канаде Джеральд Коттен скончался в прошлом году в Индии в возрасте 30 лет. Предположительно смерть наступила в результате осложнений болезни Крона.

После его смерти выяснилось, что только у Коттена были пароли от так называемых "холодных кошельков", где хранится криптовалюта. Они не подключены к интернету, что защищает их от взлома, но теперь разблокировать их не могут ни родственники, ни коллеги покойного. А клиенты биржи остались без инвестированных средств - на кошельках "зависло" около 180 млн канадских долларов (около $82 млн) в биткоинах.

После смерти Коттена компанию QuadrigaCX пришлось ликвидировать, а многие из 115 тыс. инвесторов остались без денег.

В итоге группа клиентов наняла адвокатов, и те обратились в полицию с требованием провести эксгумацию и вскрытие. Такие требования они выдвигают в связи со слухами, которые появились сразу после смерти Коттена, согласна которым он сфабриковал собственную смерть и украл деньги клиентов.

Как подчеркивает The Independent, никаких улик в пользу этой версии представлено не было.

Однако юридическая фирма Miller Thomson LLP заявляет, что запрос об эксгумации подан в связи "новой информацией, которая подтверждает необходимость точно удостовериться в том, что Коттен действительно мертв".

Ранее аудиторы Ernst & Young нашли существенные проблемы в том, как работала криптобиржа. В частности, они заявляли, что часть средств переводилась на личные счета Коттена.

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