Автобус перевернулся в центральной части Мексики

15 декабря 2019 03:21 (UTC+04:00)

Один человек погиб и не менее 30 получили травмы в ДТП с автобусом в штате Идальго в центральной части Мексики.

Транспортное средство перевернулось на дороге в районе населенного пункта Ареналь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие, в числе которых есть дети, госпитализированы. Сведений об их состоянии обнародовано не было.

Власти приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы. По предварительным данным, к ней привел отказ тормозной системы автобуса.

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