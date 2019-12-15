Автобус перевернулся в центральной части Мексики

Один человек погиб и не менее 30 получили травмы в ДТП с автобусом в штате Идальго в центральной части Мексики.

Транспортное средство перевернулось на дороге в районе населенного пункта Ареналь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие, в числе которых есть дети, госпитализированы. Сведений об их состоянии обнародовано не было.

Власти приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы. По предварительным данным, к ней привел отказ тормозной системы автобуса.

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