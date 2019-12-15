В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных

Оппозиция Венесуэлы готовила нападение на военнослужащих в штате Сукре, чтобы сорвать празднование Рождества, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, теракт готовили оппозиционеры Хуан Гуаидо (незаконно провозгласивший себя временным главой государства), Леопольдо Лопес, Янет Фермин и Фернандо Ороско.

Как заявил министр, им удалось привлечь на свою сторону двух полицейских, которые сейчас задержаны и дают показания. Этим терактом, отметил Родригес, оппозиция хотела сорвать празднование Рождества в Венесуэле.

Для осуществления теракта имелось оружие, финансирование операции, по мнению властей Венесуэлы, происходило из Колумбии.

"К счастью, мы это предотвратили и будем и впредь предотвращать действия, угрожающие миру в республике", - приводит канал слова министра.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

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