Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до трех

По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения магнитудой 6,6, зафиксированного в воскресенье у берегов филиппинского острова Минданао. Об этом сообщило в понедельник AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации газеты Manila Bulletin, в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 37 человек.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 59 км к юго-западу от города Давао с населением более 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине около 80 км.

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