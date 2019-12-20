Временные власти Боливии намерены изменить названия всех стадионов с именем Моралеса

Временное правительство Боливии намерено переименовать все стадионы и другие спортивные объекты, в названии которых есть имя экс-президента Эво Моралеса. Об этом сообщил в четверг министр спорта страны Мильтон Наварро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Деньги [на строительство] шли не из кармана Эво Моралеса, это деньги боливийцев, поэтому необходимо постепенно переименовать все спортивные объекты, в названии которых использовано имя Эво Моралеса", - сказал он в эфире телеканала Bolivia TV.

По словам Наварро, временные власти также списали 500 медалей и 800 предметов спортивной формы, на которых было написано имя экс-президента. "Мы не можем их использовать", - объяснил решение министр.

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