Абэ выразил обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке

20 декабря 2019 14:13 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани в пятницу в Токио выразил обеспокоенность растущей напряженностью на Ближнем Востоке и заявил о намерении страны приложить максимум усилий для урегулирования ситуации в регионе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень обеспокоены растущей напряженностью на Ближнем Востоке. Япония намерена играть максимально возможную роль для снижения (напряженности) и стабилизации ситуации (на Ближнем востоке)", - цитирует слова Абэ агентство Киодо.

Роухани прибыл в пятницу в Токио. Он стал первым с 2000 года иранским президентом, посетившим Японию с официальным визитом.

Как ранее сообщили в МИД Ирана, переговоры с японской стороной охватывают широкий спектр вопросов, в том числе двусторонние отношения, региональную и международную обстановку, ситуацию вокруг ядерной сделки и "американского давления" на Иран.

Абэ в середине июня 2019 года приезжал с официальным визитом Тегеран, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран.

Ответный визит Роухани в Японию, которая является партнером как Ирана, так и США, проходит на фоне ужесточившихся антииранских санкций со стороны Вашингтона, а также роста напряженности на Ближнем Востоке, в котором иранские и американские власти обвиняют друг друга.

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