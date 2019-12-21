Макрон сообщил о ликвидации 33 террористов в Мали

21 декабря 2019 23:14 (UTC+04:00)

Французские военные ликвидировали 33 террориста в Мали, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Trend со ссылкой на Коммерсант.

Он добавил, что военные освободили двух малийских жандармов, удерживаемых джихадистами в городе Мопти.

По словам Макрона, Париж будет работать над тем, чтобы придать «новую силу» борьбе против исламистских боевиков в африканском Сахеле.

Сейчас Макрон находится с визитом в Кот-д'Ивуаре. Там он встретит Рождество вместе с французскими военными.

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