Токио выступил за сближение с Сеулом

23 декабря 2019 08:59 (UTC+04:00)

Правительство Японии выступает за укрепление сотрудничества с Сеулом, несмотря на нынешние трения в отношениях с Южной Кореей. Об этом, как сообщает информационное агентство Kyodo, заявил в понедельник журналистам в своей токийской резиденции японский премьер-министр Синдзо Абэ, который после этого спецсамолетом из столичного аэропорта Ханэда вылетел в Пекин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он проведет там переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а во вторник в городе Чэнду пройдет его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Наши отношения с Республикой Корея переживают сейчас сложный период, - сказал в связи с этим премьер журналистам. - Однако в интересах обеспечения безопасности в Восточной Азии мы считаем крайне важным укрепление единства Южной Кореей". Премьер подчеркнул, что намерен четко изложить президенту Мун Чжэ Ину позицию по спорным вопросам.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях. Подобные действия были предприняты и в отношении других японских компаний.

В ответ летом 2019 года Токио ввел ряд экспортных ограничений в отношении Южной Кореи, которые нанесли ущерб электротехнической промышленности страны. Сеул настойчиво требует отмены этих санкций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Встреча глав дипломатических ведомств США, Южной Кореи и Японии готовится в январе
В мире 06:35
В Южной Корее один человек погиб и 32 пострадали при пожаре в мотеле
Другие страны 22 декабря 10:57
Передислокация авиабазы США на Окинаве может потребовать дополнительно 10 лет
Другие страны 22 декабря 09:07
Трамп обсудил с премьером Японии торговлю, Иран и КНДР
США 22 декабря 08:45
В Японии остановят два реактора из-за несоответствия антитеррористическим мерам
Другие страны 22 декабря 07:05
Роухани: Япония предложила Ирану способ "слома" американских санкций
Политика 21 декабря 20:26
Лента новостей
Израиль разрешили христианам из Газы приехать в Иерусалим на Рождество
Израиль 10:15
Нефть коррекционно дешевеет перед рождественскими праздниками
Энергетика 10:14
ДТП в Турции, около 20 пострадавших
Турция 10:13
Группа компаний Air Astana озвучила планы на 2020 год
Транспорт 10:09
"Узбекские железные дороги" запустили новый рейс
Транспорт 10:02
Кто и как управляет сетью "политэмигрантов"-азербайджанцев? - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 09:57
На востоке Туркменистана введено в эксплуатацию новое месторождение газа
Энергетика 09:54
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:46
Для наблюдателей на муниципальных выборах созданы все условия - Мазахир Панахов
Политика 09:43