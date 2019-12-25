Четыре разведывательных судна ВВС США совершили полет над Корейским полуостровом

25 декабря 2019 07:09 (UTC+04:00)

Три самолета-разведчика ВВС США - Boeing RC-135W, Boeing RC-135S и Boeing E-8C, а также американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk были замечены в небе над Корейским полуостровом в период между вечером вторника и ранним утром среды. Об этом сообщил отслеживающий полеты военной техники сервис Aircraft Spots на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает при этом агентство Yonhap, данная информация появилась на фоне опасений по поводу возможных запусков межконтинентальных баллистических ракет со стороны КНДР в канун католического Рождества. По его данным, ВВС США крайне редко проводят полеты сразу нескольких воздушных судов в этом районе.

В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. 3 декабря заместитель министра иностранных дел народной республики Ли Тэ Сон заявил, что в этом вопросе все сейчас зависит от США, которым предстоит самим выбрать для себя "рождественский подарок". 24 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выяснят, в чем может заключаться "рождественский подарок" со стороны КНДР, и успешно справятся с ним.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Закупаемые в США военные конвертопланы разместят в зоне Токио
США 07:25
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
США 06:25
В США предвыборный штаб Блумберга отказался от услуг фирмы, нанимающей заключенных
США 04:26
Новый посол США приедет в Москву после новогодних праздников
Россия 01:44
Не менее 10 человек пострадали из-за взрыва в отеле в Нью-Гэмпшире
США 24 декабря 23:53
ЕС активизирует расследование по поглощению Embraer компанией Boeing
Европа 24 декабря 17:59
Лента новостей
Лесной пожар уничтожил или повредил более 100 домов в чилийском городе Вальпараисо
Другие страны 07:57
В 2020 году "АвтоВАЗ" повысит цены на все модели Lada
Россия 07:41
Закупаемые в США военные конвертопланы разместят в зоне Токио
США 07:25
Президент Бразилии признался, что после падения временно лишился памяти
Другие страны 06:53
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в Алеппо
Арабские страны 06:38
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
США 06:25
Полиция Боливии призвала Мексику выдать находящихся в ее посольстве экс-министров
Другие страны 06:07
Мексика потребовала от Боливии обеспечить неприкосновенность своего посольства в Ла-Пасе
Другие страны 05:59
В МИД Мексики заявили об угрозе вторжения на территорию посольства страны в Боливии
Другие страны 05:55