В КНДР состоялся пленум ЦК Трудовой партии Кореи

29 декабря 2019 03:29 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел 28 декабря пленум ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) для обсуждения самых важных вопросов деятельности народной республики, в том числе в сфере государственной обороны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"ТПК созвала пленум ЦК партии, чтобы преодолеть многочисленные и суровые испытания и трудности и еще больше ускорить развитие революции с открытой антиимпериалистической независимой позицией, с несгибаемой волей, а также, чтобы обсудить важнейшие вопросы, возникающие в строительстве партии и ее деятельности, в строительстве государства и национальной обороны", - подчеркивается в сообщении ЦТАК.

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