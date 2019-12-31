Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов

В 2019 году Таиланд посетили 39 миллионов туристов, это новый национальный рекорд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Об этом официально объявил министр туризма и спорта страны Пхипхат Ратчакитпракан на совещании в ведомстве, запись которого транслировал телеканал.

"По последним данным, полученным в конце только что закончившейся недели, количество иностранных туристов, посетивших Таиланд в 2019 году, превысило 39 миллионов человек", — заявил министр. Телеканал отмечает, что это рекордный показатель.

В докладе министерства отмечается, что 39-миллионным туристом, пересекшим в этом году границу Таиланда, оказался гражданин России, сообщает телеканал.

Ранее считалось, что такой порог в этом году преодолен не будет, так как во второй половине года снизилось число въезжающих в Таиланд туристов из Китая, которые составляют более 59 процентов всех иностранных гостей.

В последние дни перед Новым годом в Таиланд прибывают по 140 тысяч туристов в день, и в министерстве считают, что окончательная цифра 2019 года может оказаться на уровне 39,6 миллиона туристов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.