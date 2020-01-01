В Мексике столкнулись более 30 автомобилей

1 января 2020 04:47 (UTC+04:00)

Примерно 35 легковых и грузовых автомобилей столкнулись во вторник в условиях плохой видимости на трассе в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ДТП получили травмы не менее 10 человек, сообщила газета Milenio.

Нескольких пострадавших спасателям пришлось извлекать из поврежденных машин при помощи специального оборудования. В настоящее время движение по дороге перекрыто в обоих направлениях.

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