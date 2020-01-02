Запасы газа Украины в подземных хранилищах составили 18,9 млрд куб. м

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на начало 2020 года составили 18,934 млрд куб. м. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила компания "Укртрансгаз".

В сообщении также указано, что с ноября 2019 года, когда прекратилась закачка и начался отбор топлива для прохождения отопительного сезона, запасы сократились примерно на 13%. По состоянию на 31 декабря хранилища заполнены на 61% от максимальной емкости, отбор газа составляет 47,4 млн куб. м в сутки.

Перед началом отопительного сезона в руководстве компании "Нафтогаз" сообщали, что страна вошла в зимний период с рекордными запасами газа в хранилищах - 21,4-21,6 млрд куб. м. Такие объемы были закачаны на случай возможного прекращения транзита российского газа с 1 января.

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