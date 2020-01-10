Южная Корея и США проведут переговоры о разделе расходов на оборону

10 января 2020 12:08 (UTC+04:00)

Южная Корея и США проведут очередной раунд переговоров о разделе расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове 14-15 января в Вашингтоне. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил южнокорейский МИД.

Предыдущая встреча делегаций обеих сторон прошла в Сеуле 17-18 декабря. Это был последний раунд переговоров, прежде чем действие соглашения о разделе военных расходов (Special Measures Agreement, SMA) прекратилось 31 декабря.

"Наше правительство твердо придерживается позиции, что соглашение должно оставаться в текущих рамках, быть справедливым и подразумевать разделение расходов на разумном уровне... Правительство ожидает, что переговоры будут осуществляется в направлении укрепления оборонной готовности альянса США- Южная Корея", - говорится в заявлении южнокорейского МИД.

Представителем южнокорейской стороны на переговорах является бывший заместитель председателя финансового комитета министерства финансов РК Чон Ын Бо. Сторону США представляет сотрудник госдепа Джеймс Дехарт. Ранее - в сентябре, октябре и ноябре - прошли еще три раунда переговоров.

Ранее сообщалось, что Республика Корея может в начале 2020 года направить группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе. Такое решение рассматривается в качестве компромиссной меры вместо резкого увеличения доли Южной Кореи в расходах США на оборону Корейского полуострова.

Министерство обороны РК заявило в понедельник, что правительство рассматривает "все возможные варианты", но решение пока не принято.

С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание военных США в Южной Корее. Выплаты в 2019 году составили 870 миллионов долларов.

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