В Нигере число погибших при атаке на армейский лагерь достигло 89

12 января 2020 00:09 (UTC+04:00)

Количество погибших в результате нападения 9 января боевиков на военный лагерь на западе Нигера в районе города Чинагодрар возросло до 89 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их словам, в столице Нигера городе Ниамей в субботу состоялись похороны 89 сотрудников сил безопасности, убитых в результате этой атаки у границы с Мали. Ранее власти страны сообщили о 25 погибших военнослужащих и 63 ликвидированных террористах.

Это самые большие потери среди военнослужащих в Нигере за последние несколько лет. Нынешнее нападение последовало через месяц после атаки террористов на армейскую базу вблизи границы с Мали, во время которой погиб 71 военнослужащий армии Нигера.

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