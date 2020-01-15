Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну

15 января 2020 07:52 (UTC+04:00)

Суд по коррупционным делам Перу постановил ограничить на год выезд из страны супруге экс-президента Надин Эредиа, подчеркнув, что располагает достаточной доказательной базой, чтобы говорить об ее участии в коррупционных схемах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Третья палата суда... специализирующаяся на преступлениях, связанных с коррупцией должностных лиц, постановила сегодня препятствовать выезду из страны бывшей первой леди Надин Эредиа и бывшим министрам Хорхе Мерино Тафуру, Рене Корнехо Диасу и Карлосу Паредесу Родригесe. Срок ограничений составит 12 месяцев", - говорится в заявлении на сайте судебной власти страны.

Ограничение вводится в рамках предварительного расследования по делу Южного перуанского газопровода, где Эредиа среди прочего вменяют преступный сговор и отмывание денег.
Мировой судья Хорхе Чавес Тамарис, который ранее постановил арестовать на время следствия экс-премьера страны, счел 12 месяцев достаточным сроком для завершения следственных действий в отношении Эредиа и заявил, что следствие располагает достаточными доказательствами её участия в принятии решений в интересах Odebrecht.

Среди других политиков Перу, обвиняемых в коррупционных связях с Odebrecht - дочь экс-президента и кандидат в президенты страны Кейко Фухимори, в ноябре освобожденная судом из-под предварительного тюремного заключения.

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