Глава бразильского нефтегазового регулятора сообщил о своей отставке

16 января 2020 03:24 (UTC+04:00)

Генеральный директор бразильского Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива (ANP) Десиу Оддоне подал заявление об отставке. Об этом сообщила в среду пресс-служба регулятора.

"Я принял решение преждевременно сложить с себя полномочия, срок которых истекает в декабре, с готовностью остаться на посту до утверждения моей замены", - говорится в письме, датированном 6 января и адресованном президенту страны Жаиру Болсонару и министру энергетики и горнорудной промышленности Бенту Албукерке, распространенном ведомством. Необходимость перемен в руководстве регулятора он обусловливает завершением процессов крупных изменений в отрасли.

По оценкам Оддоне, в период его нахождения на посту главы ANP с 2016 года удалось изменить структуру энергетического сектора страны, "отказавшись от монополии в пользу отрасли".

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